В Карелии за сутки зарегистрировали 15 новых случаев COVID-19

Число инфицированных в республике возросло до 3659, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 15 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 14, в Кондопоге – 1.

Выздоровели еще 18 человек: в Петрозаводске – 12, в Пряжинском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Костомукше – 2.

Всего выздоровели 3061 человек.

На самокарантине находятся 1013 человек (+11 за сутки).

В обсерваторе пребывают 9 человек (+4 за сутки).

Проведено 166560 исследований (+794 за сутки).

Новых летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 34 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 595,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 751,9 случаев, по Северо-Западу – 765.