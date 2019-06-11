В Карелии за три дня произошло 14 лесных пожаров

Три лесных пожара устроили люди, остальные возникли из-за сухих гроз, сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии.

За минувшие выходные произошло 10 пожаров; в понедельник, 10 июня, произошло 4 пожара. Общая площадь возникших пожаров составила 42 га. 11 из 14 пожаров произошло по причине сухих гроз, остальные по вине местного населения, сообщает Минприроды.

С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 20 лесных пожаров на общей площади 60 гектаров. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 102 лесных пожара на площади более 283 га.

Пожары произошли в Муезерском, Кондопожском, Медвежьегорском, Сегежском, Суоярвском, Беломорском, Калевальском, Кемском районах.

На территории Карелии проводится авиапатрулирование. Для тушения пожара в Муезерском и Сегежском районах были задействованы силы парашютистов – десантников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Проводится авиапатрулирование самолетами Cessna и Ан-2.

Все возникающие лесные пожары ликвидируются в первые сутки, сообщили в министерстве.