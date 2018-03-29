В Карелии за три дня совершено 12 попыток хищения из магазинов

В городах Карелии сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии пресечены очередные попытки хищения.

За минувшие трое суток, 26, 27 и 28 марта, в Карелии было совершено 12 попыток хищения.

От рук злоумышленников могли пострадать как крупные гипермаркеты, так и сетевые магазины городов республики.

Предметами хищения становились самые разнообразные товары полок и прилавков торговых заведений. Общая сумма ущерба, который правонарушители могли нанести гипермаркетам и магазинам, составила более 4,2 тыс. рублей.

На все сработки тревожных сигнализаций выезжали наряды вневедомственной охраны.

Задержанные сотрудниками Росгвардии граждане переданы полиции для дальнейших разбирательств, в ходе которых будут приняты решения о привлечении их к установленной законом ответственности