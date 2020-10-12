В Карелии заболели пневмонией 1455 человек с начала пандемии

За минувшие сутки в больницы Карелии из-за пневмонии попали еще 9 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1455 пациентов. За сутки 9 человек были госпитализированы.

80 пациентов с пневмонией с начала пандемии умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 8 октября от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина.