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В Карелии заболели пневмонией 1455 человек с начала пандемии

Новости. Общество
09:30, 13 Октября 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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За минувшие сутки в больницы Карелии из-за пневмонии попали еще 9 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1455 пациентов. За сутки 9 человек были госпитализированы.

80 пациентов с пневмонией с начала пандемии умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 8 октября от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина.

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