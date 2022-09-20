В Карелии задержали 9 осужденных, скрывавшихся от правоохранителей

В республике завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», сообщили в УФСИН Карелии.

Сотрудники УФСИН Карелии приняли участие в проведении 2 этапа межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», проходившем 22 и 23 сентября 2022 года.

В ходе мероприятия разыскивались и задерживались подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, скрывающиеся от правоохранителей. Кроме того, разыскивались и пропавшие без вести.

В совместной операции принимали участие сотрудники нескольких ведомств.

В ходе проведенных 22 и 23 сентября мероприятий на территории Карелии было задержано 9 осужденных.