В Карелии задержали людей, которые обворовывали дачников

В Прионежском районе раскрыта серия дачных краж, сообщает МВД Карелии.

По информации ведомства, в конце июня в деревне Половина было совершено проникновение в три дачных дома.

"Неизвестные проникали в дома взламывая двери или через окна", - отметили в МВД, добавив, что непрошенных гостей, в основном, интересовали продукты питания.

В настоящее время подозреваемые в кражах установлены.

"Ими оказались жители Мурманской области, которые уже задержаны за совершение разбойного нападения на территории Пряжинского района. Они сознались в содеянном и рассказали, что в дома проникали по пути в Ленинградскую область в поисках места для ночлега", - рассказали в министерстве.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ.