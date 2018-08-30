В Карелии задержали людей, которые обворовывали дачников

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В Прионежском районе раскрыта серия дачных краж, сообщает МВД Карелии.
По информации ведомства, в конце июня в деревне Половина было совершено проникновение в три дачных дома.
"Неизвестные проникали в дома взламывая двери или через окна", - отметили в МВД, добавив, что непрошенных гостей, в основном, интересовали продукты питания.
В настоящее время подозреваемые в кражах установлены.
"Ими оказались жители Мурманской области, которые уже задержаны за совершение разбойного нападения на территории Пряжинского района. Они сознались в содеянном и рассказали, что в дома проникали по пути в Ленинградскую область в поисках места для ночлега", - рассказали в министерстве.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
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