В Карелии задержали мужчину с наркотиками в рюкзаке

Ранее судимый за хранение наркотиков житель Костомукши вновь попался с дурью в карманах — и был осужден, сообщил Костомукшский городской суд.

В один из дней декабря 2021 года житель Костомукши был задержан полицейскими возле своего дома и доставлен в ближайший отдел полиции, где при личном досмотре у него в карманах одежды и рюкзаке были обнаружены и изъяты наркотики.

По совокупности приговоров костомукшанин приговорен к лишению свободы на срок 4,5 года, которое ему предстоит отбывать в колонии общего режима.