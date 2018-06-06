В Карелии задержали внештатного журналиста немецкого телеканала Arte

В карельском городе Сегежа задержан внештатный корреспондент немецкого телеканала Arte Роман Шель, который собирался брать интервью у главы города Алексея Кудряшова.

Об этом "Медиазоне" рассказал сам Шель.

По его словам, 5 июня он ждал в гостинице Кудряшова, когда к нему подошли полицейские, и попросили проехать с ними в отделение. Во время разговора с "Медиазоной" Шеля везли в полицию; он говорит, что его предупреждали о составлении протокола по статье 19.20 КоАП (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения).

Позже журналист рассказал, что ему выписали штраф в 500 рублей из-за того, что он снимал принадлежащий "Русалу" Надвоицкий алюминиевый завод. Шель заметил, что у него нет договора с Arte, у которого нет аккредитации МИД. Также журналист рассказал, что в задержании участвовал сотрудник ФСБ.

Роман Шель — гражданин России, он живет в Москве. В списке аккредитованных Министерством иностранных дел СМИ телеканал Arte не упоминается.