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В Карелии задержали водителя микроавтобуса, который нелегально занимался пассажирскими перевозками

Новости. Происшествия
12:27, 21 Мая 2021
фото: Минтранс Карелии

Маршрутчик-нелегал выполнял междугородний рейс под видом перевозки по заказу, сообщили в Минтрансе Карелии.

Очередной водитель микроавтобуса, незаконно перевозивший пассажиров по маршруту «Питкяранта – Петрозаводск», выявлен во время совместного рейда, проведенного специалистами Минтранса республики, сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска, работниками Управления госавтодорнадзора и Управления налоговой службы.

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Для того, чтобы избежать проверок, перевозчик попытался оформить рейс как заказной, однако это не помогло: сотрудники ГИБДД остановили маршрутку, а участвующие в рейде работники контролирующих ведомств выявили нарушения обязательных требований безопасности, в связи с чем в отношении водителя составлены административные материалы.

Специалисты Минтранса в очередной раз напоминают, что услуги нелегальных перевозчиков представляют опасность. Организаторы «теневых» маршрутов ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП. И, конечно же, нелегалы не платят налоги.

Рейды, направленные на пресечение незаконного транспортного бизнеса, будут продолжены.

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