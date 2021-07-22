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В Карелии задержали жителя Белоруссии, который совершил четыре пьяных преступления

Новости. Криминал
15:56, 30 Июля 2021
фото: © Freepik

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В Сортавале 45-летний мужчина в нетрезвом состоянии вскрыл три автомобиля и один угнал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило заявление об угоне. Владелец транспорта – 23-летний житель Приладожья обнаружил отсутствие отечественного автомобиля, который накануне припарковал у дома. В это же время другой горожанин сообщил о пропаже своего автомобиля – тот так же был оставлен во дворе. Еще два жителя города – 38-летний мужчина и 62-летняя женщина обнаружили свои машины вскрытыми, со следами взлома и обратились в полицию. При этом у двух заявителей из машин были похищены личные вещи.

На розыск автомашин были ориентированы патрульные наряды полиции. Оперативники обнаружили одну из машин при обследовании близлежащей территории. В дальнейшем установили возможный маршрут следования второго угнанного автомобиля и остановили его. За рулем находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, прав на управление машиной он также предъявить не смог. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении. Затем он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Оперативники выяснили, что подозреваемый в угоне – 45-летний житель соседнего государства причастен ко всем четырем преступлениям. По версии следствия, накануне мужчина возвращался домой и в какой-то момент решил воспользоваться чужим автомобилем. Сначала подозреваемый вскрыл одну машину и попытался завести двигатель. Однако попытка оказалась неудачной. Потому он подыскал ещё один автомобиль, проник в салон, но и в этот раз не сумел завести ее.

Третья попытка оказалась более удачной – ему удалось проехать несколько сот метров, но затем двигатель заглох. Бросив машину во дворе, подозреваемый вскрыл четвёртый по счету автомобиль, справился с зажиганием и смог выехать с придомовой территории на трассу, где в скором времени его остановили полицейские.

В настоящее время установлено, что фигурант находится в международном розыске за совершенные ранее преступления имущественного характера на территории другого государства. В отношении подозреваемого возбуждены четыре уголовных дела об угонах и покушениях на угон, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-07-30 16:37:33
Будущий патриот . Посидит и проникнется идеями педроссов .
театральный критик
2021-07-30 16:13:03
Через литву просочился
Изя
2021-07-30 16:31:30
театральный критик, навальнёнок ??? не ?))))
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