В Карелии зафиксирован наибольший рост числа безработных

Число официально безработных россиян за неделю выросло почти на 1%, Карелия оказалась в списке регионов с наибольшим ростом.

Численность официально зарегистрированных безработных россиян за неделю увеличилась на 0,8% и составила 785,7 тысячи человек, сообщает агентство экономической информации Прайм со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

"С 31 января по 7 февраля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 0,8 % и составила 785 700 человек. Годом ранее этот показатель составлял 907 610 человек", - сообщили в Минтруде.

По данным ведомства, за неделю снижение численности безработных граждан произошло в 14 регионах, наибольшее снижение численности наблюдалось в Ленинградской области, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, республиках Дагестан и Тыва.

Карелия отказалась в списке регионов, где зафиксирован наибольший рост числа безработных граждан наряду с Сахалинской, Калининградской, Астраханской, Курской областях, республиках Татарстан, Саха (Якутия), Северная Осетия – Алания, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

По оперативным данным, на 1 января 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 января 2017 года – 1,2%).

Также на 7 февраля 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.