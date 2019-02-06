В Карелии загорелся фургон с овощами

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Пожар произошел 6 февраля в микроавтобусе в Муезерском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В 4.05 пожарно-спасательные подразделения Муезерского района привлекались для ликвидации пожара в автомобиле в пгт. Муезерский на ул. Строителей, у д. 10. Огонь не успел распространиться. В 4.15 пожарные смогли потушить место возгорания.
Микроавтобус, в котором находились фрукты и овощи, сгорел на площади 1 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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