В Карелии заключенные изготовили продукцию на 180 млн рублей

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Предприятия, работающие на территориях учреждений исполнения наказания в Карелии, в 2018 году произвели продукции на сумму около 180 млн рублей.
Об этом сообщил начальник УФСИН России по Республике Карелия Александр Терех при обсуждении в парламенте мер государственной поддержки, направленных на создание производств в колониях.
По словам Тереха, размер прибыли предприятий, размещенных на территориях учреждений УФСИН, оценивается в сумму около 8 млн рублей.
Подробности читайте в материале интренет-газеты "Вести Карелии".
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