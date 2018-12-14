В Карелии заключенные изготовили продукцию на 180 млн рублей

Предприятия, работающие на территориях учреждений исполнения наказания в Карелии, в 2018 году произвели продукции на сумму около 180 млн рублей.

Об этом сообщил начальник УФСИН России по Республике Карелия Александр Терех при обсуждении в парламенте мер государственной поддержки, направленных на создание производств в колониях.

По словам Тереха, размер прибыли предприятий, размещенных на территориях учреждений УФСИН, оценивается в сумму около 8 млн рублей.

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