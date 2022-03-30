В Карелии заключенные обратились за юридической помощью

В УФСИН сообщили, как осужденным ИК-1 была оказана бесплатная юридическая помощь.

Представитель ГКУ РК «Государственное юридическое бюро по Республике Карелия» Елена Багаева посетила исправительную колонию № 1. Об этом информирует УФСИН.

За юрпомощью к представителю госюрбюро обратились 18 осужденных. Обращения касались вопросов восстановления трудового стажа и утерянных документов, регистрации по месту пребывания. В УФСИН заявляют, что многие на месте смогли оформить необходимые документы и получить необходимую консультацию.

Ранее сообщалось, что в УФСИН Карелии оценили шутки заключенных.