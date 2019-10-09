В Карелии закончен ремонт дороги к водопаду Кивач (ФОТО)

Трасса к одной из туристических достопримечательностей Северо-Запада России полностью обновлена.

По всей протяженности семикилометрового подъезда к водопаду рабочие Кондопожского ДРСУ сняли старый асфальтобетон, уложили выравнивающий слой и обустроили новое покрытие. Вдоль трассы установлены более 50 дорожных знаков, расчищены кюветы, отсыпаны обочины. Особенностью ремонта стало и то, что большая часть обновленной дороги пролегает по территории одного из старейших в нашей стране биосферного заповедника "Кивач", поэтому все мероприятия, в том числе расчистка кюветов и обочин, выполнялись максимально аккуратно, сообщается в паблике "Дороги Карелии".

В этом году на территории Карелии в рамках нацпроекта БКАД также отремонтированы участки автодорог местного значения "Петрозаводск - Суоярви", "Станция Шуйская - Гирвас", "Подъезд к городу Сегежа", завершен ремонт нескольких десятков километров улиц и нескольких тротуаров в городе бумажников Кондопоге и в столице республики – Петрозаводске, напомнили в паблике.