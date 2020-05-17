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В Карелии закроют незаконную гостиницу в жилом доме

Новости. Общество
11:43, 18 Мая 2020
фото: © Администрация Сортавальского городского поселения
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В Сортавале суд потребовал закрыть гостиницу на втором этаже многоквартирного дома, сообщили в прокуратуре республики.

Отель, расположившийся на втором этаже жилого дома в центре Сортавалы, привлек внимание прокуратуры города. В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что помещение, в котором оказываются гостиничные услуги, является жилым, а один из его собственников руководит гостиницей. В результате прокуратура внесла предпринимателю представление об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. Собственник помещения был оштрафован.

Через месяц повторная проверка показала, что выявленные нарушения жилищного законодательства не устранены и гостиница продолжает работать. Кроме того, установлено, что сотрудники гостиницы ограничивают доступ к местам общего пользования, чем препятствуют осуществлению деятельности управляющей организации.

Прокурор Сортавалы обратился с иском в Сортавальский городской суд, потребовав обязать собственника помещения закрыть отель.

Решением Сортавальского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. Предприниматель обязан прекратить использование жилого помещения не по назначению.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее жильцы элитного дома в центре Петрозаводска пытались избавиться от замаскированного хостела.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-18 12:25:29
В нашем городе потомки финских оккупантов и коллаборантов, проживая за рубежом, посуточно сдают квартирки, которые в их собственности. Мало того, прикинувшись, что они всей душой и телом за советскую власть, работали в государственных структурах, в том числе и в системе безопасности. Они и их дети получили всё от системы. Квартиры, образование. Теперь они все в Финляндии. Ещё и ПетрГУ поставляет туда кадры за наши деньги. А нам это надо? Нет!
новый
2020-05-18 11:57:54
Вышвырнуть на улицу и обратно не пускать. Борзеют барыги.
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