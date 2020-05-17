В Карелии закроют незаконную гостиницу в жилом доме

В Сортавале суд потребовал закрыть гостиницу на втором этаже многоквартирного дома, сообщили в прокуратуре республики.

Отель, расположившийся на втором этаже жилого дома в центре Сортавалы, привлек внимание прокуратуры города. В ходе проверки надзорного ведомства было установлено, что помещение, в котором оказываются гостиничные услуги, является жилым, а один из его собственников руководит гостиницей. В результате прокуратура внесла предпринимателю представление об устранении нарушений закона, а также возбудила в отношении него дело об административном правонарушении. Собственник помещения был оштрафован.

Через месяц повторная проверка показала, что выявленные нарушения жилищного законодательства не устранены и гостиница продолжает работать. Кроме того, установлено, что сотрудники гостиницы ограничивают доступ к местам общего пользования, чем препятствуют осуществлению деятельности управляющей организации.

Прокурор Сортавалы обратился с иском в Сортавальский городской суд, потребовав обязать собственника помещения закрыть отель.

Решением Сортавальского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены. Предприниматель обязан прекратить использование жилого помещения не по назначению.

Решение суда не вступило в законную силу.

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