Жильцы элитного дома в центре Петрозаводска пытаются избавиться от замаскированного хостела (ВИДЕО)

Жители дома №1 на улице Пушкинской борются с хостелом, который несмотря на запрет работает в их подъезде.

На доме, расположенном рядом с Музыкальным театром Карелии, нет никаких рекламных вывесок хостела или апартаментов "Отдохни". Но жильцы уверены, что внутри одной из квартир располагается мини-отель. Подозревать о гостиничном бизнесе петрозаводчане стали, когда у подъезда, где всего 4 квартиры, стали появляться незнакомые люди.

"С 1 октября в России запрещено открывать хостелы в жилых помещениях. Они должны располагаться не выше первого этаж, а также в них необходимо соблюдать требования звукоизоляции и пожарной безопасности. По мнению жильцов, ничего этого в апартаментах на Пушкинской не сделано", - рассказали журналисты ГТРК "Карелия", посетивший дом с замаскированным хостелом.

Жители элитного дома боятся пожаров, поскольку здание 1948 года постройки имеет деревянные перекрытия. Пытаясь выселить нежеланного "соседа", они обращаются в различные инстанции, но пока безрезультатно. В настоящее время жалобу жителя дома рассматривает Роспотребнадзор, который должен обратить внимание на то, что в аппартаменты "Отдыхай" нет отдельного входа.

Подробнее о борьбе петрозаводчан с хостелом смотрите в сюжете ГТРК "Карелия".