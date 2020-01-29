890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Адвокат "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова обжаловал приговор 3
29.01.2020 16:40
Карелия готовится к возможной вспышке коронавируса 26
29.01.2020 12:13
Экс-директор "Кареллеспрома" Павел Дегтярев проиграл суд заслуженному журналисту Карелии 17
29.01.2020 17:14
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41

Жильцы элитного дома в центре Петрозаводска пытаются избавиться от замаскированного хостела (ВИДЕО)

Новости. Общество
10:40, 30 Января 2020
фото: ГТРК "Карелия"
Загрузка...

Жители дома №1 на улице Пушкинской борются с хостелом, который несмотря на запрет работает в их подъезде.

На доме, расположенном рядом с Музыкальным театром Карелии, нет никаких рекламных вывесок хостела или апартаментов "Отдохни". Но жильцы уверены, что внутри одной из квартир располагается мини-отель. Подозревать о гостиничном бизнесе петрозаводчане стали, когда у подъезда, где всего 4 квартиры, стали появляться незнакомые люди.

"С 1 октября в России запрещено открывать хостелы в жилых помещениях. Они должны располагаться не выше первого этаж, а также в них необходимо соблюдать требования звукоизоляции и пожарной безопасности. По мнению жильцов, ничего этого в апартаментах на Пушкинской не сделано", - рассказали журналисты ГТРК "Карелия", посетивший дом с замаскированным хостелом.

Жители элитного дома боятся пожаров, поскольку здание 1948 года постройки имеет деревянные перекрытия. Пытаясь выселить нежеланного "соседа", они обращаются в различные инстанции, но пока безрезультатно. В настоящее время жалобу жителя дома рассматривает Роспотребнадзор, который должен обратить внимание на то, что в аппартаменты "Отдыхай" нет отдельного входа.

Подробнее о борьбе петрозаводчан с хостелом смотрите в сюжете ГТРК "Карелия".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-01-30 11:15:33
Все другие "ночевальники" города в таком же беззаконном положении. Где работа участковых ментов?
Ветеран
2020-01-30 11:01:03
"Элитный дом"?! Скорее рухлядь старая,ежели тот что на фото, там объявления висят об опасности обрушения балконов...
Насчёт хостелов и прочего : ищите тех,кому дали взятку за разрешение нарушать закон,везде так....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
25.01.2020, 09:30
Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске
28.01.2020, 15:11
Закрывшиеся в Карелии и других регионах сети "Семья" и Spar не выдержали воровства
26.01.2020, 09:56
Ночью загорелась "сталинка" напротив мэрии Петрозаводска на проспекте Ленина
24.01.2020, 09:55
Карелия лидирует по количеству заболевших раком шейки матки

Аналитика

Сегодня 11:05
Капитал
Квартира как инвестиция: почему сегодня нужно вкладываться в недвижимость?
О том, что нужно знать при покупке квартиры в Петрозаводске и почему ее выгодно приобретать именно сейчас, рассказывает заместитель директора по экономике и финансам строительной компании "Баренц Групп" Илья Журавлев.
"Чтобы услышали и прониклись" 2
29.01.2020 22:01
Коронавирус из Китая: поводов для паники нет?
29.01.2020 11:41
Борьба за Сортавалу: зачем партии власти горсовет? 2
27.01.2020 16:16
Ирина Мирошник: "Город к ремонту готов" 9
27.01.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:50
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах. Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Умоляюще просим принять нашу Корелию под защиту Британии" 8
24.01.2020 12:59
"У нас тут жизнь бурная и яркая" 4
14.01.2020 14:02
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
29.01.2020 15:10
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»