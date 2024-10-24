В Карелии закрывается навигация для маломерных судов

С 3 ноября запрет вступит в силу в северных районах, а с 10 ноября – на большей части территории республики.

Постановлением Правительства Республики Карелия установлены сроки закрытия навигации 2024 года для маломерных судов на водных объектах, не имеющих судовой (навигационной) обстановки.

С 10 ноября запрет вступит в силу в Пудожском, Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском и Кондопожском районах, а также в г. Петрозаводске и Сортавале. А с 3 ноября — в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и в г. Костомукша.