В Карелии запросили почти 48 миллионов рублей на капитальный ремонт школы искусств

Кемская школа искусств, возможно, получит капитальный ремонт.

В следующем году школе искусств в Кеми, возможно, выделят деньги на капитальный ремонт. Об этом сообщил Андрей Монастыршин, депутат Законодательного Собрания Карелии.

Еще в июне 2024 года депутат посетил школу искусств в Кеми и лично убедился в необходимости капитального ремонта здания. Как он отметил, несмотря на то, что учебные классы, студии и сцена были оснащены всем необходимым, здание требовало серьезной модернизации.

«Направил обращение в правительство Карелии, заместителю премьер-министра Ларисе Подсадник. Недавно получил от неё ответ», — поделился Монастыршин.

Согласно ответу Подсадник, в заявку на федеральное финансирование включен капитальный ремонт Кемской школы искусств с объемом финансирования на 2025 год в размере 47 930,3 тыс. рублей.

«Если заявка будет одобрена, то в следующем году там сделают капитальный ремонт. Очень надеюсь, что творчески одарённых кемских детей не оставят в старом холодном здании», — добавил депутат.