В Карелии заснувший хозяин квартиры толкнул гостя на преступление

В Лоухском районе местный житель из-за пристрастия к алкоголю долго не мог вспомнить, кому отдал свою банковскую карту, и лишился крупной суммы денег, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Лоухского района поступило заявление о краже денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и личность подозреваемого. Потерпевший в день происшествия пригласил к себе гостей. Во время вечеринки он попросил знакомого сходить в магазин за покупками. При этом он передал свою банковскую карту, назвал пароль и обговорил, что потратить на угощения можно только сумму до 2 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, 32-летний гость поначалу справился с поручением, но, вернувшись, обнаружил, что хозяин средств уснул. Тогда мужчина удалил сим-карту из телефона спящего и отправился с чужой банковской картой по магазинам. Несколько дней он совершал различные покупки, таким образом незаконно растратив 40 тысяч рублей. В это время потерпевший не подозревал, что его сбережения тают, и пытался вспомнить, кто был у него в гостях.

В качестве доказательства совершения хищения полицейские опросили сразу нескольких работников торговли поселка - приметная карта, редкая в обращении, запомнилась многим из них.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.