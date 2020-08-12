В Карелии завершилась реконструкция помещений под новую диагностическую лабораторию

Минздрав Карелии принял решение создать лабораторию в новых помещениях, которые были в заброшенном состоянии и пустовали.

Существующая сейчас лаборатория Сортавальской ЦРБ работает с 2006 года и выполняет обычные исследования на площадях, которые не соответствуют новым санитарно-эпидемиологическим и лицензионным требованиям.



Вновь создаваемая лаборатория будет проводить широкий спектр ПЦР-исследований, включая исследования на новую коронавирусную инфекцию – с учётом новых видов инфекционных стационаров и маршрутизации больных.

"Ещё раз обращаю внимание, что актуальность приобретает быстрое определение, больны ли пациенты новой коронавирусной инфекцией или нет, а также распределение их по видам инфекционных стационаров", – отметил на своей странице "ВКонтакте" глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Сегодня завершилась реконструкция помещений под новую диагностическую лабораторию (единственную в Северном Приладожье).





Приём биоматериала для исследований будет осуществляться с улицы, соблюдена поточность лаборатории. Помещения разделены на "чистую" и "грязную" зоны, сделаны шлюзы.



Уже закуплена часть оборудования, остальная часть поступит до сентября.

Деньги на создание лаборатории выделены из бюджета республики.