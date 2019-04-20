В Карелии завершились учения по ликвидации природных пожаров и пропуска половодья

С 16 по 18 апреля в Карелии проводились Всероссийские командно-штабные учения МЧС, сообщили в министерстве.

В рамках первых двух этапов в Карелии состоялись смотры готовности сил и средств РСЧС, проведены практические мероприятия по ликвидации условной ЧС, связанной с подтоплением населенного пункта. В рамках третьего этапа, 18 апреля, прошли учения по тушению крупного природного пожара, угрожающего населенному пункту.

После получения сигнала о происшествии первой к месту условного лесного пожара прибыла патрульно-манёвренная группа по обнаружению и ликвидации природных пожаров. Сотрудники подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара при помощи ручных пожарных стволов и ранцевых огнетушителей. Затем к месту пожара прибыли добровольные пожарные ближайшего населенного пункта, организовавшие тушение от автоцистерны.

Всего на территории Карелии к выполнению задач в 2019 году спланирована группировка сил и средств в составе 5827 человек, более 1700 единиц техники (от МЧС 958 чел., 339 ед. техники). В том числе аэромобильная группировка, численность которой составляет 100 человек и 12 единиц техники.