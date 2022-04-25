В Карелии женщина на иномарке выехала на «встречку» и отправила на больничную койку двух человек

ДТП, в котором пострадали 24-летняя девушка и 86-летняя бабушка, произошло в Лоухском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 30 апреля, в 17.35 в Лоухском районе, н 1004 км автодороги «Кола», 52-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda, выехала на полосу для встречного движения и столкнулась с автомобилем Kia.

В результате ДТП травмированы 24-летняя пассажир автомобиля Skoda и 86-летняя пассажир Kia. По факту ДТП проводится проверка.