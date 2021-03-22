В Карелии женщина нарушила ПДД и совершила аварию, где пострадали пенсионер и ребенок

В Пряжинском районе в ДТП пострадал 9-летний ребенок и 57-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 22 марта, в 12.10 на 388 км федеральной автодороги "Кола" в Пряжинском районе 39-летняя водитель автомобиля Toyota Camry при выполнении обгона в запрещенном месте допустила столкновение с автомобилем Kia , который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево.

В результате травмы получили два человека: 57-летний водитель Kia и 9-летний пассажир Toyota. После ДТП ребёнок был госпитализирован.