В Карелии женщина незаметно украла у спутника около 40 тысяч рублей

В полицию Кемского района обратился горожанин с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что накануне расплачивался за покупки в магазине и обнаружил что на карте недостаточно средств. Он взял выписку в банке, в которой увидел, что деньги были сняты со счета в тот день, когда у него в гостях была малознакомая компания. Сам он средства не снимал. Имена своих гостей гражданин не вспомнил, после того вечера больше их не встречал.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, 30-летнюю ранее судимую жительницу Кеми. По версии следствия, в день происшествия она вместе с владельцем карты подходила к банкомату и видела, как тот снимает деньги. Женщина запомнила пин-код и увидела остаток средств на карте.

Пока мужчина находился на улице, она незаметно вытащила карту из кармана его куртки, отлучилась, сняла все имеющиеся средства, и вернулась к спутнику. В квартире подозреваемая положила карту на место и, как ни в чем не бывало, продолжила отдыхать в этой компании. Затем она потратила незаконно добытые деньги на спиртное.

На подозреваемую завели уголовное дело.