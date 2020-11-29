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В Карелии женщина отправится в колонию на полтора года за кражу двух тысяч рублей

Новости. Криминал
10:13, 30 Ноября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Женщина совершила кражу денег с банковского счета с помощью мобильного телефона и получила реальный срок лишения свободы.

Беломорский суд вынес приговор в отношении ранее судимой жительницы, которая в апреле этого года похитила деньги с чужого счета.

Как сообщается на сайте суда, осужденная находилась в гостях у знакомого в состоянии алкогольного опьянения. Там она совершила хищение денег с чужого банковского счета с помощью мобильного телефона. Потерпевшему был причинен материальный ущерб на сумму две тысячи рублей.

Подсудимая вину признала полностью и раскаялась. Женщина была приговорена к полутора годам колонии общего режима и штрафу.

"Действия виновной судом квалифицированы по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, назначено наказание на основании ч. 5 ст. 69 и ст. 70 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафа в размере 10000 рублей с рассрочкой выплаты на 5 месяцев с выплатой по 2000 рублей ежемесячно, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится на сайте суда. Приговор вступил в силу.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетней жительнице Карелии грозит 6 лет лишения свободы за кражу 3,5 тыс. рублей.

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