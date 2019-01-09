В Карелии женщина предстанет перед судом за попытку убить дочь

Жительница поселка Боровой ответит перед судом за покушение на убийство малолетней дочери, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 26 октября обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения в поселке Боровой вынесла на балкон квартиры, расположенной на втором этаже, свою малолетнюю дочь, одетую только в нижнее белье, и бросила вниз.

После этого обвиняемая вернулась в квартиру и легла спать. Ребенок, упав на землю, остался жив.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.