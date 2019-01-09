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Новости. Криминал
16:42, 09 Января 2019
фото: http://www.bel.ru

В Карелии женщина предстанет перед судом за попытку убить дочь

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Жительница поселка Боровой ответит перед судом за покушение на убийство малолетней дочери, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 26 октября обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения в поселке Боровой вынесла на балкон квартиры, расположенной на втором этаже, свою малолетнюю дочь, одетую только в нижнее белье, и бросила вниз.

После этого обвиняемая вернулась в квартиру и легла спать. Ребенок, упав на землю, остался жив.  

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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