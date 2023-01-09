В Карелии женщина провела спутнику жизни ножом по животу и стала фигуранткой уголовного дела

В Суоярвском районе пьяный мужчина ударил сожительницу по голове, а она ему в ответ провела ножом по животу, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Суоярвского района расследуется уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как выяснили полицейские, нетрезвый мужчина пришел домой и устроил скандал сожительнице. В это время женщина нарезала ножом продукты. Приблизившись к ней, он ударил спутницу жизни по голове, а она, повернувшись с ножом в руке, по неосторожности провела острым предметом по животу сожителя.

Как отметили в полиции, за данное преступление законом предусмотрен штраф, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев.