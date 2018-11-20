В Карелии женщина пыталась обмануть приставов, представившись подругой должницы

В районах Карелии прошел рейд по взысканию алиментов, сообщили в УФССП Карелии.

Только за один рейд 12 ноября по Петрозаводску было составлено 26 актов.

В районе Октябрьского проспекта по каждому из 14 исполнительных производств, по которым судебный пристав работал в ходе рейда, задолженность в среднем составляет порядка 200 тысяч рублей.

Из всех должников, к которым наведалась служба судебных приставов, только один предоставил квитанцию о частичной уплате задолженности в размере 38 тысяч рублей.

Так, в одной из квартир, где прописана должница, приставов встретила девушка, которая представилась подругой женщины, задолжавшей деньги государству, и заверила, что где находится разыскиваемая, ей не известно. Когда пристав-исполнитель проверил документы, то обнаружил, что перед ним стоит должница, а не ее подруга.

В Сортавале в ходе рейда у мужчины с задолженностью свыше 300 тысяч рублей был наложен арест на транспортное средство, по предварительной стоимости 50 тысяч рублей.

В Лахденпохском районе судебные приставы взыскали более 6 тысяч рублей и наложили два ареста на имущество должников почти на 8 тысяч рублей.