В Карелии женщина вернулась на работу через суд

Женщину уволили из учреждения в связи с сокращением штата работников, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного разбирательства установлено, что жительница Сортавальского района была уволена в связи с сокращением штата работников.

Вместе с тем, работодателем были допущены нарушения процедуры увольнения - работнику не были предложены все имеющиеся в учреждении вакантные должности.

Прокурор, принимавший участие в рассмотрении гражданского дела, дал заключение о необходимости восстановления истицы на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Суд согласился с позицией прокурора и восстановил истицу в прежней должности.