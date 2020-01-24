В Карелии женщина за рулем иномарки улетела в кювет и оказалась в больнице

По информации Госавтоинспекции, автоледи в Костомукше не справилась с управлением, допустила занос и перевернулась.

Авария произошла в пятницу, 24 января, в 19:00 в Костомукше, на улице Снежная. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

46-летняя водитель автомобиля "Renault" не учла дорожные и метеорологические условия, после чего в результате возникшего заноса не справилась с управлением и совершила съезд в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована в Костомукшскую городскую больницу.