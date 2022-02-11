В Карелии женщина зарезала бывшего мужа, защищаясь от побоев

Жительница Медвежьегорского района получила год ограничения свободы за убийство, совершенное при превышении необходимой обороны, сообщается на сайте районного суда.

Медвежьегорский районный суд приговорил местную жительницу к одному году ограничения свободы за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, сообщается сайте ведомства.

Судом установлено, что осужденная, используя в качестве орудия преступления кухонный нож, нанесла бывшему мужу один удар в область живота. От полученной раны мужчина скончался.

Экс-супруг во время конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно избивал осужденную. Женщина вполне обоснованно опасалась погибшего, который в очередной раз был намерен применить в отношении нее насилие.

Суд расценил смертельный удар ножом защитой женщины от посягательства бывшего супргу. Осужденная действовала в состоянии необходимой обороны, но выходя при этом за ее пределы.

Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, оскорбленная жительница Карелии зарезала родного сына.