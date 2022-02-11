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В Карелии женщина зарезала бывшего мужа, защищаясь от побоев

Новости. Криминал
07:15, 17 Февраля 2022
фото: © Максим Смирнов / ТАСС

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Жительница Медвежьегорского района получила год ограничения свободы за убийство, совершенное при превышении необходимой обороны, сообщается на сайте районного суда.

Медвежьегорский районный суд приговорил местную жительницу к одному году ограничения свободы за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, сообщается сайте ведомства.

Судом установлено, что осужденная, используя в качестве орудия преступления кухонный нож, нанесла бывшему мужу один удар в область живота. От полученной раны мужчина скончался.

Экс-супруг во время конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он неоднократно избивал осужденную. Женщина вполне обоснованно опасалась погибшего, который в очередной раз был намерен применить в отношении нее насилие.

Суд расценил смертельный удар ножом защитой женщины от посягательства бывшего супргу. Осужденная действовала в состоянии необходимой обороны, но выходя при этом за ее пределы.

Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Ранее сообщалось, оскорбленная жительница Карелии зарезала родного сына.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей
2022-02-17 09:07:20
Дошли и до этого....то ли ещё будет с таким неустроенным бытом да без работы....
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