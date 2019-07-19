В Карелии женщина зарезала любимого и вынесла его в подъезд

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Жительница Пудожского района зарезала сожителя во время ссоры, сообщили в прокуратуре Карелии.
Днем 23 апреля во время ссоры, возникшей после совместного употребления спиртного, 28-летняя жительница Пудожского района убила сожителя. Она схватила со стола нож и нанесла мужчине три удара в живот. Затем женщина вытащила потерпевшего из квартиры на лестничную площадку, где он скончался от полученных ранений.
Подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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