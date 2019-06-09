В Карелии женщину наказали за дачу ложных показаний в суде

Женщина предоставила алиби подсудимому, сообщили в Пудожском районном суде.

Жительница района в ходе допроса в качестве свидетеля по уголовному делу предоставила алиби подсудимому.

Данные показания были признаны недостоверными.

Женщину оштрафовали на 6 тысяч рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев, определив к уплате ежемесячно не менее 600 рублей.