В Карелии женщину сбил стоявший автомобиль

В Олонецком районе при столкновении двух автомобилей пострадала женщина, остановившаяся на трассе купить ягоды, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 17 августа, в 13.05 на 346 км автодороги "Кола" в Олонецком районе 58-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и совершил наезд на стоявший автомобиль Kia, который отбросило на 45-летнюю женщину.

В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.

Как объяснили в ГИБДД, женщина остановилась на трассе, чтобы купить ягоды, а когда возвращалась к своему автомобилю, то двигавшаяся по дороге машина задела ее транспортное средство, и ее нога оказалась под колесом.