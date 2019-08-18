В Карелии женщину сбил стоявший автомобиль

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В Олонецком районе при столкновении двух автомобилей пострадала женщина, остановившаяся на трассе купить ягоды, сообщили в ГИБДД Карелии.
В субботу, 17 августа, в 13.05 на 346 км автодороги "Кола" в Олонецком районе 58-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, не справился с управлением и совершил наезд на стоявший автомобиль Kia, который отбросило на 45-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина получила травмы и была госпитализирована.
Как объяснили в ГИБДД, женщина остановилась на трассе, чтобы купить ягоды, а когда возвращалась к своему автомобилю, то двигавшаяся по дороге машина задела ее транспортное средство, и ее нога оказалась под колесом.
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