В Карелии женщину заставили поработать за долги перед ребенком

Женщина долгое время не выплачивала алименты на своего ребёнка, в результате задолженность достигла 405 915 рублей, сообщили в УФССП Карелии.

Никакие меры на неё не действовали — ни аресты двух сотовых телефонов, микроволновой печи, фотоаппарата и других электробытовых приборов, ни обращение взыскания на ее денежные средства, находящиеся на счетах банка, ни постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы России. Тогда судебный пристав привлёк алиментщицу к административной ответственности.

В результате 2 ноября судебный пристав выехал к должнице. На пороге квартиры сотрудников службы встретила мать алиментщицы. Она сказала, что дочери в данный момент нет дома, а когда она появится, не известно.

Судебные приставы не поверили матери на слово и решили осмотреть квартиру. Оказалось, что должница пряталась в ванной комнате за занавеской. Разговор был коротким - гражданку доставили в отдел для составления протокола, после чего в суде было вынесено решение о привлечении ее к административной ответственности в виде обязательных работ сроком на 100 часов, что не снимает с нее обязанности по уплате задолженности по алиментным платежам.