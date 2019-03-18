В Карелии жильцы многоквартирного дома предстали перед судом

Было рассмотрено гражданское дело о признании незаконными решений общедомового собрания, сообщили в Лахденпохском районном суде.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что общее собрание многоквартирного жилого дома было проведено с нарушением жилищного законодательства при отсутствии необходимого кворума.

В связи с чем, суд пришел к выводу, что решения, принятые на общем собрании, являются недействительными в силу их ничтожности.

Решение суда в законную силу не вступило.