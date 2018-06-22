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Новости. Общество
06:40, 22 Июня 2018
фото: Фото Ильи Тимина. Карелия, Кондопожский район, деревня Линдозеро, мост через реку Суна ниже озера Линдозеро

В Карелии жители деревни не стали дожидаться помощи властей и сами отремонтировали мост

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Фотограф Илья Тимин во время поездки по Карелии увидел и запечатлел новый мост через реку Суна.

На своей странице в соцсети Илья Тимин опубликовал пост, в котором рассказал, что жители села Линдозеро Кондопожского района сами отремонтировали мост, чтобы сократить путь за продуктами до магазина.

"Знакомьтесь - Линдозерский мост, - написал Тимин, - это, конечно, не Крымский мост, и даже не Гоголевский, зато образчик деревенского экотворчества. На старые деревяшечки по зиме прибили еще деревяшечек. Теперь, при наличии надежного мозжечка, можно перейти с берега на берег. И даже получить продуктовую посылку из магазина, что в 25 километрах по приличной лесной дороге, а не в 70 километрах по почти внедорожному пути".

В комментариях к посту бывалые путешественники отправили еще одну фотографию, где показано, как этот мост выглядел в 2012 году.

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