В Карелии жители деревни не стали дожидаться помощи властей и сами отремонтировали мост

Фотограф Илья Тимин во время поездки по Карелии увидел и запечатлел новый мост через реку Суна.

На своей странице в соцсети Илья Тимин опубликовал пост, в котором рассказал, что жители села Линдозеро Кондопожского района сами отремонтировали мост, чтобы сократить путь за продуктами до магазина.

"Знакомьтесь - Линдозерский мост, - написал Тимин, - это, конечно, не Крымский мост, и даже не Гоголевский, зато образчик деревенского экотворчества. На старые деревяшечки по зиме прибили еще деревяшечек. Теперь, при наличии надежного мозжечка, можно перейти с берега на берег. И даже получить продуктовую посылку из магазина, что в 25 километрах по приличной лесной дороге, а не в 70 километрах по почти внедорожному пути".

В комментариях к посту бывалые путешественники отправили еще одну фотографию, где показано, как этот мост выглядел в 2012 году.