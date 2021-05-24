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В Карелии злостный неплательщик алиментов отправится в колонию-поселение на 2 года

Новости. Общество
16:38, 25 Мая 2021
фото: © Столица на Онего

Мужчина, не плативший алименты дочери 11 лет, приговорен к реальному сроку лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина еще в 2009 году по решению суда был лишен родительских прав. Суд его обязал ежемесячно уплачивать опекуну своего несовершеннолетнего ребенка алименты в размере ¼ всех видов заработка. Но в отсутствие уважительных причин мужчина на протяжении нескольких лет уклонялся от исполнения своей обязанности. Средства на содержание дочери он не выплачивал, официально на работу не устраивался, а свои реальные доходы скрывал от судебного пристава.

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В результате в 2019 году алиментчик был привлечен к административной ответственности.

Вместе с тем, должных выводов для себя он не сделал. Мужчина вел асоциальный образ жизни, не единожды привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В связи с уклонением от уплаты алиментов в 2020 году он был осужден на 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Однако и эта мера ответственности не возымела действия. Задолженность по алиментам только за прошлый год составила более 135 тыс. рублей.

По данным основаниям приговором Прионежского районного суда в мае 2021 года он вновь был признан виновным. Мужчине отменено условное осуждение по предыдущим приговорам. Суд отправил алиментщика на 2 года 2 месяца в колонию-поселение.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее в Петрозаводске безработному должнику-алиментщику заблокировали банковские счета.

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