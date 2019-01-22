В Карелию 23 января придет метель, на дорогах будет скользко

О погоде на 23 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 января будет облачная, ночью с прояснениями, погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем – умеренный. Возможна слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -18,-20, днем поднимется до -9 градусов.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Утром и днем слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, днем по северным районам – северо-западный, северный умеренный.

Температура ночью -14,-19 градусов, местами опустится до -26. Днем столбик термометра задержится на показателях -8,-13. Местами похолодает до -20 градусов.