В Карелию 23 января придет метель, на дорогах будет скользко

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О погоде на 23 января рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 23 января будет облачная, ночью с прояснениями, погода. Ночью выпадет небольшой снег, днем – умеренный. Возможна слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью составит -18,-20, днем поднимется до -9 градусов.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Утром и днем слабая метель. На дорогах гололедица.
Ветер западный, юго-западный, днем по северным районам – северо-западный, северный умеренный.
Температура ночью -14,-19 градусов, местами опустится до -26. Днем столбик термометра задержится на показателях -8,-13. Местами похолодает до -20 градусов.
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