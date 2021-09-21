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В Карелию идет бабье лето

Новости. Погода
11:36, 24 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

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Синоптики рассказали, каким будет бабье лето в республике.

Потепление придет в Карелию в конце сентября. Но ожидать повышения температуры до 18–20 градусов уже не стоит.

Температура не поднимется выше 12–15 градусов. Об этом «Столице на Онего» рассказали в Карельском Гидрометцентре.

«Ближайшие выходные будут дождливыми с температурой 6–11 градусов. С понедельника осадки прекратятся, нас ждет сухой период. Периодически будет солнышко. Дневные температуры будут на уровне 12–15 градусов, ночные температуры – небольшие, от минуса к плюсу», — сообщили в Гидрометцентре.

Как отметили синоптики, сентябрь в целом по температурным значениям выдался ниже нормы. Поэтому и теплого бабьего лета в этом году нет.

«Сентябрь будет одним из самых холодных в 21 веке.  Так холодно было только в сентябре 2008 года», — рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-09-24 13:59:25
Какие бабы, такое и лето :)
Русский
2021-09-24 13:44:48
В санфранциско это называют русским летом
Вася
2021-09-24 12:46:39
«Самоизоляция — это такое условное ограничение. Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, ежедневным и ежечасным документооборотом, закрытыми линиями связи, докладами», — отметил Песков.
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