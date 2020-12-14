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В Карелии ищут подрядчика, который сможет за 2 млрд рублей отремонтировать участок дороги

Новости. Общество
16:54, 15 Декабря 2020
фото: © паблик Вконтакте "Республика Карелия"
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В 2021 году масштабный ремонт ждёт дорогу "Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа", сообщается в официальном паблике Республики Карелия.

Аукцион по определению подрядчика пройдёт на следующей неделе.

Начальная цена контракта - 1 930 683 283,15 рублей.

Компании, которая победит в конкурсе, предстоит отремонтировать более 70 километров. Работы начнутся весной, как только позволят погодные условия. А завершиться они должны в 2022 году.

Дорогу отремонтируют по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

 

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Комментарии

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театральный критик
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