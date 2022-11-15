В Карелию из-за границы пытались завезти опасные яблоки и картофель

Продукция высокого фитосанитарного риска без сертификатов была обнаружена на границе России и Финляндии в Вяртсиля.

Как сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора, в ноябре 2022 года инспекторы выявили 5 нарушений фитосанитарного законодательства в МАПП «Вяртсиля».

Путешественники ввозили с нарушениями картофель, яблоки и горшечные растения.

Так, 7 ноября жительница Санкт-Петербурга пыталась провезти с собой в ручной клади яблоки общим весом 5,8 кг. Фитосанитарного сертификата у нее не было. Между тем, без такого документа можно ввозить не более 5 кг подкарантинной продукции.

А 19 ноября житель Финляндии пытался провезти из соседней страны в Россию 1,05 кг свежего картофеля. Сертификат у него также отсутствовал.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, а потенциально опасные продукты пришлось вернуть обратно в Финляндию.