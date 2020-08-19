В Карелию поступило 26 новых аппаратов ИВЛ

Новая партия модернизированных и безопасных аппаратов искусственной вентиляции лёгких полностью покрывает дефицит в лечебных учреждениях, сообщили в Минздраве Карелии.

Аппараты искусственной вентиляции легких поставлены за счет средств федерального бюджета в соответствии с соглашением между министерством здравоохранения республики, министерством промышленности и торговли РФ и АО "Концерн радиоэлектронные технологии".

С учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки по ковидной инфекции все 26 ИВЛ будут распределены между медицинскими организациями республики. Ввод новой техники в эксплуатацию будет произведен инженерной службой поставщика.

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"За период эпидемии опыт и практика наших докторов-реаниматологов показали, что при новых инфекционных заболеваниях роль инвазивной респираторной поддержки с помощью аппарата ИВЛ и интубации трахеи с последующей трахеостомией (специально созданными искусственными «воротами» в трахее через кожу шеи для налаживания дыхания) важна, но пациенты больше нуждаются в неинвазивной кислородной поддержке, особенно если диагноз установлен на ранних стадиях", – написал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте".