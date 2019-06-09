В Карелию приехали врачи, учителя и бизнесмены

С начала этого года в Карелию прибыли 118 соотечественников - большинство из них трудоспособного возраста, сообщили в Управлении труда и занятости Карелии

Наибольшее количество обращений – от граждан Украины. Большинство участников госпрограммы уже имеют стаж работы в республике, так как проживают в республике по разрешениям на временное проживание. Из-за рубежа прибыли 16 человек, 11 из них − из Республики Казахстан.

В республику прибыли медицинские и педагогические работники, экономисты, водители и автослесари, студенты и предприниматели. Пять участников продолжают обучение в ПетрГУ, медицинском колледже, колледже железнодорожного транспорта, техникуме городского хозяйства, Сортавальском колледже.

Среди предпринимателей – соотечественники, осуществляющие деятельность по ремонту автомобилей, пошиву и ремонту одежды, оказывающие услуги по перевозке грузов, в области права, торговли, в строительстве.

В такие районы, как Сортавальский, Олонецкий, Прионежский, г.Костомукша прибыли врачи, в Лахденпохский и Медвежьегорский – учителя.