В Карелию пришли аферисты, специализирующиеся на обмане бизнесмена

Теперь жертвами "развода" становятся не простые обыватели, а солидные юридические лица
Новая мошенническая схема докатилась и до Карелии, предлагая предпринимателю выгодную сделку, аферисты вынуждают его запастись дорогостоящим документом, после чего исчезают.
Подробнее о новой мошеннической схеме читайте материале «Московского комсомольца в Карелии».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание