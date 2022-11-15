В Карелию пришли аферисты, специализирующиеся на обмане бизнесмена

Теперь жертвами "развода" становятся не простые обыватели, а солидные юридические лица

Новая мошенническая схема докатилась и до Карелии, предлагая предпринимателю выгодную сделку, аферисты вынуждают его запастись дорогостоящим документом, после чего исчезают.

Подробнее о новой мошеннической схеме читайте материале «Московского комсомольца в Карелии».