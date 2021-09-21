В Карелию проникли олень и три пони без документов

Владельцы оленя и трех пони завезли их в республику, не оформив сопроводительные ветеринарные документы и не согласовав маршрут перевозки, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

В августе 2021 года специалисты карельского Россельхознадзора выявили несколько нарушений, связанных с отсутствием оформления сопроводительных ветеринарных документов.

Так, житель Прионежского района привез в свое личное подсобное хозяйство оленя из Мурманской области. Маршрут перевозки не был согласован с управлением Россельхознадзора, ветеринарные сопроводительные документы также оформлены не были.

За нарушение правил перевозки животных мужчина был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 рублей.

Также без согласования маршрутов перевозки и без ветеринарных сопроводительных документов три жительницы Карелии привезли трех пони в конюшни Петрозаводска. В отношении владелиц были составлены протоколы об административном нарушении.

Все животные были поставлены на карантин для проведения противоэпизоотических мероприятий.