В Карелию завезли сомнительную сливу и киви с вредителями

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Четыре вида карантинного объекта выявлено в Карелии, сообщили в управлении Россельхознадзора республики.
В двух партиях сливы из Краснодарского края и Республики Молдова выявлен карантинный объект - калифорнийская щитовка, в партии киви происхождением Чили - тутовая щитовка.
В то же время в двух партиях горшечных растений (каланхоэ, и роза) из Нидерландов выявлен карантинный объект - западный цветочный (калифорнийский) трипс. В партии семян двукисточника тростникового отечественного происхождения (Республика Марий Эл) выявлены семена карантинного объекта - амброзии полыннолистной.
Собственниками зараженной продукции принято решение об уничтожении партий путем сжигания.
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