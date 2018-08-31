В Карелию завезли сомнительную сливу и киви с вредителями

Четыре вида карантинного объекта выявлено в Карелии, сообщили в управлении Россельхознадзора республики.

В двух партиях сливы из Краснодарского края и Республики Молдова выявлен карантинный объект - калифорнийская щитовка, в партии киви происхождением Чили - тутовая щитовка.

В то же время в двух партиях горшечных растений (каланхоэ, и роза) из Нидерландов выявлен карантинный объект - западный цветочный (калифорнийский) трипс. В партии семян двукисточника тростникового отечественного происхождения (Республика Марий Эл) выявлены семена карантинного объекта - амброзии полыннолистной.

Собственниками зараженной продукции принято решение об уничтожении партий путем сжигания.