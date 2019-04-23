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Новости. Общество
10:10, 23 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

В карельской деревне Савиново сохранят начальные классы и дошкольную группу

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Местных жителей устроил компромисс, предложенный районной администрацией.

Администрация Пряжинского национального района Карелии пошла на уступки жителям карельской деревни Савиново, которые выступили против закрытия школы-сада в их населенном пункте. 22 апреля в Савиново побывал глава районной администрации Роман Петров вместе с министром национальной и региональной политики республики Сергеем Киселевым, и, как заявил сам Петров местным активистам, по результатам поездки было принято решение сохранить в деревне начальные классы и дошкольную группу, однако образовательное учреждение будет присоединено к средней школе соседнего села Ведлозеро.

По словам чиновников карельского Миннаца, в Савиновской школе планируется сокращение штатной единицы директора, поскольку эта школа-сад утратит статус самостоятельного образовательного учреждения. Нынешнему руководителю школы Ирине Евсеевой будет предложена должность заместителя директора по учебной и воспитательной работе или педагога.

Как сообщила "Столице на Онего" жительница Савиново Нина Фотеева, деревенские активисты отказались от проведения схода за сохранение школы, поскольку их устроил компромисс, предложенный районной администрацией. "Наши дети будут учиться в своей деревне", - отметила Фотеева. Однако жители Савиново попросили районные власти организовать встречу с местным населением и подробно рассказать о том, что ждет образовательное учреждение. Предполагается, что такая встреча состоится 27 апреля.

Напомним, администрация Пряжинского национального района намеревалась закрыть школу-сад в карельской деревне Савиново, а ее учащихся перевести на обучение в Ведлозерскую среднюю школу. Эти планы вызвали протесты жителей деревни, они выступили за сохранение образовательного учреждения и обратились за помощью к республиканским и федеральным властям. Требования жителей Савиново поддержал уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев, а секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев призвал республиканское руководство учитывать мнение местных жителей при оптимизации сельских образовательных учреждений.        

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Комментарии

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zanoza
2019-04-23 10:29:28
Не понятно что будет со школьниками средних классов , как их будут доставлять в Ведлозерскую школу? Я бы не спешила идти на компромисс пока не будет соглашения с администрацией в котором всё будет чётко прописано. Слова и обещания нынче ничего не стоят.
Сандари
2019-04-23 11:08:47
zanoza,
В Савиново уже бог знает сколько лет начальная школа-детский сад. Школьники с 5 класса благополучно автобусом ездят в Ведлозерскую школу, тож лет уже 10-15
Клим
2019-04-23 10:18:48
Никаких компромисов с властью быть не должно , когда дело касасается детей и права просто жить на своей земле .
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