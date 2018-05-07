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Новости. Культура
14:50, 07 Мая 2018

В Карельской филармонии пройдет концерт "Нам дороги эти позабыть нельзя..."

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В преддверии Дня Победы, 8 мая в 19.00, в Карельской филармонии будут звучать песни военных лет.

"Нам дороги эти позабыть нельзя..." - так называется концерт, который подготовили для петрозаводчан оркестр "Онего" под управлением Геннадия Миронова, хоровая студия "Теллерво" (руководитель – Ирина Белковская), хоровая капелла мальчиков и юношей "Виват" (руководитель – Анастасия Попова) и давний друг филармонии знаменитый петербургский баритон Сергей Зыков.

16 февраля Сергей Зыков радовал жителей столицы Карелии замечательным исполнением романсов на стихи Блока и Есенина, и публика долго не отпускала певца, заставляя петь на бис снова и снова. На концерте 8 мая в исполнении Сергея Зыкова – обладателя уникально красивого баритона – прозвучат всеми любимые "Смуглянка", "Катюша", "Жди меня", "Казаки в Берлине", "Березовые сны", "Дороги", "Майский вальс" и другие песни венных лет.

9 мая наша страна отметит 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. За это время взрослыми стали не только внуки, но и правнуки ветеранов, а песни тех грозных лет – даже лихие и веселые – все равно вызывают слезы у людей всех поколений. Тем искренней и душевней обещает быть концерт, когда за дирижерским пультом будет народный артист Карелии, заслуженный деятель искусств России Геннадий Иванович Миронов, чье детство выпало на военные годы. Бессменный руководитель оркестра не только разрешит (разрешает) подпевать зрителям на этом выступлении, но и будет руководить ими: пол оборота к залу, и "Раскудрявый, клен зеленый…" Следите за движениями маэстро!

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04.05.18 12:15
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